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Путин потребовал от МВД максимально жесткой реакции на произвол со стороны полицейских

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал от МВД предельно жестко реагировать на подлоги и фальсификации в работе полицейских и избавляться от таких сотрудников.

"На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников", - сказал Путин в среду на заседании расширенной коллегии министерства.

Кроме того, президент призвал соблюдать требования о разумных сроках уголовного судопроизводства. Говоря об основных задачах сотрудников МВД на предстоящий год, Путин отметил необходимость повышения раскрываемости преступлений в целом. "Это одна из основных задач ведомства, и на ее решении должны быть сосредоточены усилия оперативных, следственных, всех иных подразделений", - заявил президент.

Он также призвал принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства, потребовал уделить особое внимание на то, чтобы органы дознания и предварительного следствия действовали в рамках закона.

Путин сказал, что актуальной задачей для МВД остается противодействие экстремизму. "В прошлом году число преступлений экстремистской направленности уменьшилось более чем вдвое", - констатировал глава государства. Президент подчеркнул, что "это, конечно, не повод для самоуспокоения".

Глава государства также потребовал уделить особое внимание обеспечению безопасности во время праздничных мероприятий к 75-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), намеченных на май 2020 года. Президент подчеркнул, что "это задача для всех наших специальных служб и правоохранительных органов".

Помимо этого, глава государства призвал полицейских наращивать усилия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, назвав эту деятельность "важным и обдуманным участком работы" МВД. "Несмотря на снижение подростковой преступности за прошедший период, о котором я уже говорил, важно наращивать активность, подключать к работе с трудными подростками, группами риска, общественные и религиозные организации", - сказал Путин.

Он отметил, что в поле постоянного внимания правоохранительных органов также должно постоянно находиться и интернет-пространство, "в котором продолжают действовать разного рода радикальные группы", склоняющие подростков к самоубийствам и различным преступлениям. "Работа должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели - нести заслуженное наказание", - добавил президент.

Владимир Путин МВД

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