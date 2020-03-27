Апелляция в Калининграде отменила решение об УДО экс-директора ФСИН Реймера

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд в пятницу рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на решение районного суда об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, жалоба удовлетворена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение районного суда об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего руководителя ФСИН Реймера. Осужденный не будет выпущен из колонии досрочно", - сообщили в пресс-службе.

Дело было рассмотрено, несмотря на введение особых условий работы судов в связи с коронавирусом. Судья, которому направлены материалы дела, посчитал, что оно носит безотлагательный характер.

20 февраля суд Центрального района Калининграда удовлетворил ходатайство Реймера об УДО. Прокуратура обжаловала это решение.

В мае 2019 года суд в первый раз отказал Реймеру в УДО.

В 2010-2012 гг. Реймер и его заместитель Николай Криволапов похитили 2,2 млрд рублей федеральных средств, выделенных на покупку электронных браслетов для ФСИН.

Замоскворецкий суд Москвы в 2017 году приговорил Реймера к восьми годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей. Криволапов осужден на пять лет и восемь месяцев лишения свободы с выплатой штрафа в 600 тыс. рублей. Обоих осужденных этапировали в 2018 году в калининградскую колонию.