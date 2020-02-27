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Песков прокомментировал нападение на чеченского блогера

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не считают нападение в Польше на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова важным событием для российской повестки и не связывают подобные нападения с тем, что их жертвами становятся критики действий главы Чечни Рамзана Кадырова. Это на брифинге 27 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил с сожалением, что нападения на российских граждан совершаются по самым разным причинам, и добавил, что этим занимаются правоохранительные органы тех стран, где это происходит.

"Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что было некое нападение организовано на гражданина России. Не думаем, что это важное событие для российской повестки", - сказал Песков.

СМИ сообщили, что покинувший Россию блогер Тумсо Абдурахманов стал жертвой нападения. Пока он спал, к нему домой проник неизвестный и ударил молотком по голове. Блогеру удалось обезоружить напавшего и вызвать полицию. Ранее сообщалось, что Абдурахманов пытался получить убежище в Польше. В какой стране он находится сейчас, неизвестно.

Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году. За границей он начал вести YouTube-канал с критикой Кадырова. В марте 2019 года стало известно, что спикер парламента республики Магомед Даудов объявил Абдурахманова своим врагом и пообещал найти его. Впоследствии пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов объяснил, что спикер не объявлял кровную месть блогеру и что переводчик намеренно исказил его слова при переводе на русский. Песков тогда напомнил, что в российском правовом поле нет понятия кровной мести.

Дмитрий Песков Тумсо Абдурахманов Магомед Даудов Рамзан Кадыров Чечня Польша

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