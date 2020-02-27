ФСБ выявила группу подпольных "оружейников" в Свердловской области

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность группы, причастной к незаконному обороту оружия в Свердловской области, изъяты автоматы и пистолеты.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в эту группу входили местные жители. Они модернизировали гражданские образцы оружия в боевые аналоги, пояснили в ЦОС. "Участники указанной преступной группы задержаны", - заявил собеседник агентства.

По данным спецслужбы, у задержанных изъяли автомат АК-74, пистолет-пулемет CZ-25, 15 пистолетов и револьвер, а также основные части и комплектующие оружия, приспособление для бесшумной стрельбы и более 250 патронов различного калибра.

Силовики также обнаружили подпольную мастерскую по модернизации оружия, оснащенную специализированным оборудованием, отметили в ЦОС. Следственным подразделением УФСБ по Свердловской области возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия и боеприпасов).