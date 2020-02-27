Поиск

ЦБ РФ сможет через суд на полгода ограничивать банкирам выезд за рубеж

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России сможет по решению суда ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков в случае введения в банк временной администрации, отзыва у него лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана по предупреждению банкротства. Срок такого ограничения не сможет превышать 180 дней.

Соответствующий законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента и касается также лиц, контролирующих страховые компании и негосударственные пенсионные фонды. Согласно пояснительной записке, выезд может быть закрыт лицам до получения ими статуса подозреваемых или обвиняемых.

Административное исковое заявление о временном ограничении права на выезд из РФ подается в Московский городской суд и должно быть подписано председателем ЦБ РФ, либо председателем Комитета банковского надзора, либо председателем Комитета финансового надзора.

Из поправок следует, что суд сможет принимать меры предварительной защиты и ввести ограничение на выезд из РФ до разрешения административного дела по существу и вступления в законную силу решения суда. При этом временные меры защиты судья сможет принимать без извещения участников дела. Суд получит право с учетом конкретных обстоятельств дела установить иной срок временного ограничения права на выезд за границу в пределах 180 дней.

ЦБ сможет ограничивать выезд из РФ лицу, которое занимало пост председателя правления банка на протяжении трех лет до предъявления соответствующего административного заявления, его заместителю, главному бухгалтеру, а также лицам, которых ЦБ признает контролирующими.

Впервые проблему так называемых "беглых" банкиров, которые довели свою кредитную организацию до банкротства, вывели активы и сбежали за рубеж, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подняла в сентябре 2016 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда президент поручил правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителей банков с признаками вывода активов.

В сентябре 2017 года глава ЦБ констатировала, что эта идея продвигается достаточно сложно. "Мы пытаемся своих коллег в других министерствах и ведомствах убедить, что это необходимая мера, и найти юридические механизмы, которые не позволяли бы нарушать законные права граждан на свободу передвижения и так далее", - сказала она.

В июне 2018 года Набиуллина заявила, что ЦБ не оставит тему запрета на выезд банкиров за рубеж и будет в комплексе продвигать вопрос повышения ответственности контролирующих собственников и менеджеров, которые довели финансовые организации до банкротства или санации. "Мы считаем, что за это должны отвечать те, кто в этом виноват", - заявила она тогда.

ЦБ РФ

Новости
Миллиарды полковника Захарченко

СКР раскрыл подробности нового обвинения, предъявленного экс-полковнику Захарченко

Трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин в Самаре

Трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин в Самаре
Новый коронавирус в Китае

В Роспотребнадзоре заявили, что анализ на коронавирус делают только по направлению врача

В Роспотребнадзоре заявили, что анализ на коронавирус делают только по направлению врача

Поезд Москва-Ницца перестанет курсировать с 4 марта из-за коронавируса

Инспекция ФНС приостановила операции по счету "дочки" Google

Запрет на полеты из РФ в Южную Корею с 1 марта не коснется рейсов "Аэрофлота" и Korean air

Военные рассказали о службе менеджера ФБК на Новой Земле

Военные рассказали о службе менеджера ФБК на Новой Земле

СК подтвердил возбуждение дела об исчезновении девушки из дела "Сети"

Крашенинников сказал, что изменение Конституции может повлечь смену правительства

Изменение Конституции

ЦИК предложил ввести ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');