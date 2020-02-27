ЦБ РФ сможет через суд на полгода ограничивать банкирам выезд за рубеж

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банк России сможет по решению суда ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков в случае введения в банк временной администрации, отзыва у него лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана по предупреждению банкротства. Срок такого ограничения не сможет превышать 180 дней.

Соответствующий законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента и касается также лиц, контролирующих страховые компании и негосударственные пенсионные фонды. Согласно пояснительной записке, выезд может быть закрыт лицам до получения ими статуса подозреваемых или обвиняемых.

Административное исковое заявление о временном ограничении права на выезд из РФ подается в Московский городской суд и должно быть подписано председателем ЦБ РФ, либо председателем Комитета банковского надзора, либо председателем Комитета финансового надзора.

Из поправок следует, что суд сможет принимать меры предварительной защиты и ввести ограничение на выезд из РФ до разрешения административного дела по существу и вступления в законную силу решения суда. При этом временные меры защиты судья сможет принимать без извещения участников дела. Суд получит право с учетом конкретных обстоятельств дела установить иной срок временного ограничения права на выезд за границу в пределах 180 дней.

ЦБ сможет ограничивать выезд из РФ лицу, которое занимало пост председателя правления банка на протяжении трех лет до предъявления соответствующего административного заявления, его заместителю, главному бухгалтеру, а также лицам, которых ЦБ признает контролирующими.

Впервые проблему так называемых "беглых" банкиров, которые довели свою кредитную организацию до банкротства, вывели активы и сбежали за рубеж, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подняла в сентябре 2016 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда президент поручил правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж руководителей банков с признаками вывода активов.

В сентябре 2017 года глава ЦБ констатировала, что эта идея продвигается достаточно сложно. "Мы пытаемся своих коллег в других министерствах и ведомствах убедить, что это необходимая мера, и найти юридические механизмы, которые не позволяли бы нарушать законные права граждан на свободу передвижения и так далее", - сказала она.

В июне 2018 года Набиуллина заявила, что ЦБ не оставит тему запрета на выезд банкиров за рубеж и будет в комплексе продвигать вопрос повышения ответственности контролирующих собственников и менеджеров, которые довели финансовые организации до банкротства или санации. "Мы считаем, что за это должны отвечать те, кто в этом виноват", - заявила она тогда.