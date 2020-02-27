Дума рассмотрит поправку к Конституции о размещении органов власти не только в Москве

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию РФ, которыми предлагается внести положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы, сообщил в четверг журналистам глава этого комитета Павел Крашенинников.

"В части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом", - пояснил парламентарий. Поправки вносятся в главу 3 "Федеративное устройство".

23 января Госдума приняла в первом чтении внесенный президентом проект закона № 885214-7 о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Второе чтение законопроекта в Госдуме может состояться 10 марта.

Профильный комитет Госдумы уже одобрил ко второму чтению поправки в главы 4,5,6 и 7, касающиеся деятельности президента, Федерального собрания РФ, правительства и судебной власти.

Поправки в главу о федеративном устройстве, о местном самоуправлении комитет планирует рассмотреть на заседании 28 февраля.