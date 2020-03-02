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У летевшего через Москву иностранца обнаружен коронавирус

У летевшего через Москву иностранца обнаружен коронавирус
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - У иностранного гражданина, прилетевшего в Пекин из Москвы 29 февраля, подтвердилось заболевание короновирусом, сообщили в понедельник в посольстве РФ в КНР.

"По информации Комитета по здравоохранению Пекина, у иностранного гражданина, прибывшего 29 февраля в Пекин из Москвы рейсом SU204 российской авиакомпании "Аэрофлот", подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19. Пассажир следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт "Шереметьево", - сообщается на сайте российской дипмиссии.

Там отметили, что все пассажиры, летевшие одним рейсом с этим больным, были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медосмотра.

"Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено", - подчеркнули в посольстве.

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