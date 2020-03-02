В Индии подтвердили заражение коронавирусом еще у двух человек

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии, сообщает в понедельник India Times со ссылкой на заявление правительства.

Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ. Состояние здоровья пациентов стабильное.

Ранее в Индии в штате Керала выявили заражение у трех человек, но все они выздоровели и выписались из больницы.