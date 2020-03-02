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"Общественный вердикт" оштрафовали на 400 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 400 тысяч рублей фонду "Общественный вердикт" за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Фонд оштрафовали по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (издание НКО, выполняющей функции иноагента, материалов и (или) их распространение, в том числе через СМИ и (или) с использованием интернета, без указания на то, что эти материалы изданы и (или) распространены некоммерческой организацией).

В конце сентября 2015 года Мосгорсуд оставил без изменения решение Замоскворецкого суда, отказавшегося признать незаконным включение фонда "Общественный вердикт" в реестр НКО, выполняющих функции иноагента.

21 ноября 2012 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому все НКО, получающие западные гранты, должны зарегистрироваться в Минюсте в качестве "иностранных агентов". Сейчас в реестре Минюста более сотни таких НКО.

Позже многие некоммерческие организации, признанные иностранными агентами, были оштрафованы судами за неисполнение законодательства. Некоторые НКО, признанные иноагентами, решили прекратить свою деятельность в России.

фонд Общественный вердикт

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