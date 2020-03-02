Российские нотариусы сообщили о заметно участившихся попытках мошенничества

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В России с января 2017 по октябрь 2019 года заметно выросло число выявленных попыток мошенничества при совершении нотариальных действий, в том числе с недвижимостью, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

"Так, если в 2017 году в 25 регионах нотариусами было вскрыто 94 факта попыток совершить мошенничество, в 2018 - уже 150 фактов в 34 регионах страны, а за неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) - уже 186 в 30 регионах страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обнаружить возможные аферы с недвижимостью помогают новые электронные сервисы нотариусов. "Прежде всего, мы говорим о том, что выросло число выявлений таких попыток нотариусами", - рассказала "Интерфаксу" председатель комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Наталья Дрожжина. По ее словам, причина этого в том, что "высокая квалификация нотариусов" дополнилась широким арсеналом используемых ими электронных инструментов.

Она добавила, что в реестрах Единой информационной системы нотариата (ЕИС) фиксируются все совершенные в стране нотариальные действия, а сама ЕИС подключена к системе межведомственного электронного взаимодействия. "Это позволяет оперативно проверить ряд представляемых заявителями документов", - подчеркнула Дрожжина.

По ее словам, в борьбе с мошенниками помимо электронных инструментов также помогает обширный опыт нотариуса в работе с документами. При этом большая часть сделок происходит в простой письменной форме без участия нотариуса.

"Нотариус - единственный институт, который несет полную имущественную ответственность за свои действия, поэтому он так тщательно проводит правовую экспертизу сделок, а также проверяет, понимают ли люди последствия своих действий, не введены ли они в заблуждение. В сделках с недвижимостью нередко ключевую роль играет заблаговременная проверка нотариусом истории перехода права собственности на жилье", - отметила эксперт.

В ведомстве добавили, что размер предотвращенного нотариусами ущерба от мошенничества оценивается более чем в 10 млрд рублей.