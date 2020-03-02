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Прокурора Чапаевска решили уволить после проверки кандидатского диплома

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Самарской области рекомендовала уволить прокурора Чапаевска Алексея Махова после проверки его диплома кандидата юридических наук. Это говорится в ответе ведомства на запрос депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева.

Он просил проверить подлинность документа, а также диплом его отца, главы Хворостянского района Виктора Махова.

Проверка выявила "факт совершения Маховым проступка, порочащего честь прокурорского работника и нарушения присяги прокурора", говорится в ответе надзорного ведомства.

Диплом отца прокурора также оказался не соответствующим требованиям. Получить объяснения от Виктора Махова прокурорам не удалось, так как чиновник заболел.

Самарская область Чапаевск Алексей Махов Виктор Махов

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