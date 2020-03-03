Омичка приговорена к 11 годам колонии за убийство дочери хлебом

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Светлана Мирзоева из Омска приговорена к 11 годам колонии общего режима за убийство маленькой дочери, которую она до смерти закормила хлебом и крошками. Такое решение принял Омский областной суд, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Суд и следствие установили, что 9 мая 2019 года Мирзоева и ее партнер выпили. Женщина заметила, что ее дочь, которой был год и десять месяцев, ела булку и накрошила на пол. Она тогда начала насильно кормить девочку хлебом и собранными с пола крошками. Ребенок, сидевший у нее на коленях, задохнулся и умер.



После этого сожитель Мирзоевой положил труп ребенка в сумку, вынес из дома и спрятал. Десять дней спустя он умер от алкогольной интоксикации.

6 июня о пропаже младшей дочери Мирзоевой в полицию сообщили соседи. Следствие заподозрило мать ребенка. Она была задержана и арестована.

Тело девочки искали в том числе волонтеры, но не нашли.

28-летняя подсудимая признана виновной в убийстве малолетнего. По ходу следствия она изменила первоначальные показания и заявила, что дочку убил ее умерший сожитель, однако следствие пришло к выводу, что это сделала она.

Семья Мирзоевой состояла на профилактических учетах как неблагополучная, отметили в СК. Поэтому по итогам расследования в адрес управления опеки и попечительства мэрии Омска и в органы полиции, которые обязаны следить за положением детей в неблагополучных семьях, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.