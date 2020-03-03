Петербургский оппозиционер сообщил об избиении неизвестными "спортсменами"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Санкт-Петербургского отделения незарегистрированной политической партии "Другая Россия" Андрей Дмитриев сообщил о нападении двоих неизвестных в парадной своего дома.

"Сегодня с утра я отвел ребенка в детский сад, как обычно это делаю. Около 08:30 вернулся домой, и у двери моей квартиры поджидали двое спортсменов. Набросились на меня сзади, молча начали избивать руками и ногами, разбили лицо в кровь. Я начал кричать, вышла супруга, и они убежали", - сказал Дмитриев во вторник сообщил "Интерфаксу".

Он уточнил, что зафиксировал побои в травмпункте и в настоящее время ждет участкового. "Долгов у меня нет, личных врагов нет, конфликтов с соседями нет. Поэтому я думаю, что это связано с политической или журналистской деятельностью", - отметил Дмитриев.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.