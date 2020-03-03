Российских производителей радиоэлектроники предложили освободить от НДС на 10 лет

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации Алексей Дмитриенко внес в Госдуму законопроект о введении на 10 лет нулевого НДС на российскую радиоэлектронную продукцию. По замыслу автора, эта мера даст отечественным производителям финансовое преимущество в сравнении с иностранной продукцией при госзакупках.

Поправки в закон о промышленной политике (N912741-7) и Налоговый кодекс РФ (N912742-7) размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки в закон о промышленной политике предполагают создание единого реестра российской радиоэлектронной продукции. Производителем этой продукции должно быть российское юридическое лицо без иностранного участия. Порядок ведения и критерии включения в единый реестр выработает правительства.

Поправки в Налоговый кодекс предполагают обнуление НДС на продукцию, включенную в этот реестр.

В пояснительной записке приводятся экспертные оценки, согласно которым общий объем закупок радиоэлектронной продукции в госзакупках и закупках госкомпаний в текущем году превысит 1 трлн рублей и будет в среднем ежегодно увеличиваться на 7-10%. "При этом снижение НДС до 0% в течение 10 лет позволит российским производителям радиоэлектронной продукции только при поставках продукции в государственные закупки и закупки госкомпаний дополнительно получать финансовое преимущество в сравнении с иностранной продукцией, которое может составить в год не менее 21,7 млрд рублей", - говорится в пояснительных материалах.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 г. Отзывы правительства на законопроекты в базе не представлены.