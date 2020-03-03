Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:07

Российских производителей радиоэлектроники предложили освободить от НДС на 10 лет

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации Алексей Дмитриенко внес в Госдуму законопроект о введении на 10 лет нулевого НДС на российскую радиоэлектронную продукцию. По замыслу автора, эта мера даст отечественным производителям финансовое преимущество в сравнении с иностранной продукцией при госзакупках.

Поправки в закон о промышленной политике (N912741-7) и Налоговый кодекс РФ (N912742-7) размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки в закон о промышленной политике предполагают создание единого реестра российской радиоэлектронной продукции. Производителем этой продукции должно быть российское юридическое лицо без иностранного участия. Порядок ведения и критерии включения в единый реестр выработает правительства.

Поправки в Налоговый кодекс предполагают обнуление НДС на продукцию, включенную в этот реестр.

В пояснительной записке приводятся экспертные оценки, согласно которым общий объем закупок радиоэлектронной продукции в госзакупках и закупках госкомпаний в текущем году превысит 1 трлн рублей и будет в среднем ежегодно увеличиваться на 7-10%. "При этом снижение НДС до 0% в течение 10 лет позволит российским производителям радиоэлектронной продукции только при поставках продукции в государственные закупки и закупки госкомпаний дополнительно получать финансовое преимущество в сравнении с иностранной продукцией, которое может составить в год не менее 21,7 млрд рублей", - говорится в пояснительных материалах.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 г. Отзывы правительства на законопроекты в базе не представлены.

Госдума

Новости
Изменение Конституции

В Конституцию предложили поправку о "федеральных территориях" с особой структурой власти

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

Сослуживца Шамсутдинова приговорили к условному сроку и штрафу за дедовщину

Сослуживца Шамсутдинова приговорили к условному сроку и штрафу за дедовщину

"Известия" узнали о тысячах попыток украсть бонусы с карт лояльности покупателей

"Известия" узнали о тысячах попыток украсть бонусы с карт лояльности покупателей

Boeing рейса Москва-Цюрих благополучно вернулся в "Шереметьево"

Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Самолет рейса Москва-Цюрих экстренно возвращается в "Шереметьево"

Самолет рейса Москва-Цюрих экстренно возвращается в "Шереметьево"

Лайнер Новосибирск-Москва пошел на экстренную посадку из-за сигнала о бомбе

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях

Каждый десятый россиянин решил соблюдать великий пост

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');