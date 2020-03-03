ЕСПЧ обязал РФ выплатить 25 тысяч евро жителю Череповца, заявившему о пытках

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 25 тысяч евро жителю Череповца Александру Малышеву, который пожаловался на пытки со стороны сотрудника Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), сообщается на сайте суда во вторник.

Малышев обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека (о запрете пыток). "Заявитель утверждал, в частности, что он подвергся жестокому обращению со стороны сотрудников местного отдела Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, и что расследование его жалобы на жестокое обращение было неэффективным", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, Малышев был задержан в 2007 году во время "контрольной закупки". Как отмечает заявитель, ему подбросили метамфетамин, его избили. Также, по словам Малышева, сотрудники ведомства, угрожая избиением и изнасилованием, предложили ему участвовать в другой "контрольной закупке". Заявитель сначала согласился, но потом сбежал.

После этого Малышева задержали повторно. Сотрудник ведомства велел ему надеть петушиный гребень из картона и сфотографироваться, однако услышав отказ, оперативник ударил его ногой по лицу и телу. "Он пытался раздеть заявителя, пригрозил изнасиловать его и сфотографировать, продолжал избивать заявителя, убеждая его написать признание", - говорится в материалах ЕСПЧ.

Также заявитель обращался в прокуратуру с просьбой возбудить дело о пытках, но получал отказы.

Суд счел доказанным, что заявитель подвергся "бесчеловечному и унижающему достоинство обращению". В решении суда отмечается, что РФ обязана выплатить Малышеву компенсацию морального вреда в течение трех месяцев.

Как сообщалось, в 2016 году суд приговорил бывшего начальника череповецкого наркоконтроля Алексея Советова к 20 годам тюрьмы за организацию преступной группировки с участием его подчиненных.

Всего на скамье подсудимых оказались 12 бывших наркополицейских, которым вменялось 150 преступлений, совершенных с 2007 по 2011 год. Это фальсификация доказательств по уголовным делам, кражи, грабежи, мошенничество, вымогательство у задержанных и их родственников денег, получение взяток, превышение должностных полномочий при задержании граждан и склонение их к даче признательных показаний, незаконный оборот наркотиков.

В 2018 году суд смягчил приговор Советову и 11 членам его группировки. Согласно решению суда, Советов проведет в колонии 11 лет.