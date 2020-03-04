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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:18

Тела трех мужчин найдены в гараже в Воронеже

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку в связи с обнаружением в гараже в Воронеже тел трех мужчин, сообщила "Интерфаксу" исполняющая обязанности старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Елена Андрикевич.

По ее словам, тела мужчин в возрасте от 40 до 47 лет были найдены в понедельник в гараже рядом с заброшенным домом на улице Пеше-Стрелецкой.

По этому факту была начата доследственная проверка, призванная установить все обстоятельства произошедшего.

Воронеж

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