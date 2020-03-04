Осуждены члены секты "Ата-Жолы", которые довели жертву до психического расстройства

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Челябинской области Коркинский городской суд приговорил к реальным срокам трех руководителей запрещенной оккультно-мистической секты "Ата-Жолы" (известной как "Орда", "Путь предков"), из-за которых 43-летняя жительница региона получила серьезное психическое расстройство. О приговоре сообщили в ФСБ.

Подсудимые признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Их приговорили к срокам от двух лет до двух лет и двух месяцев в колонии общего режима.

Дело на них возбудили по жалобе дочери потерпевшей.

По данным ФСБ, организаторы ячейки предлагали адептам предлагали пройти "лечение" молитвами, при этом проводили их "окуривание" одурманивающими веществами, постукивали плеткой по телу и использовали другие оккультные приемы.

В 2019 году в Челябинской области за аналогичные преступления были осуждены еще две женщины.

В Казахстане"Ата-Жолы" была запрещена судом в 2009 году. В 2014 году Челябинский областной суд признал ее организацией, которая наносит вред здоровью граждан, и запретил ее деятельность на территории региона.