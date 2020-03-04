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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Минфин РФ снизит покупку валюты в марте до минимума с конца 2017 года

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 6 марта по 6 апреля 133,3 млрд рублей, сообщило министерство.

Ежедневный объем покупки валюты на фоне падения цен на нефть снизится до минимума с конца 2017 года - 6,3 млрд рублей в день.

За предыдущий месяц общий объем покупок составил 214,2 млрд рублей (11,3 млрд рублей в день).

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте 2020 года в размере 172,1 млрд рублей, сообщил Минфин. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило минус 38,9 млрд рублей.

В последний раз ежедневные покупки Минфина были меньше в период с 8 ноября по 6 декабря 2017 года - 5,8 млрд рублей.

Рубль в ходе торгов на Московской бирже в среду днем слегка подрос к доллару и евро, отреагировав на решение Минфина. В 12:01 курс доллара США составил 65,925 руб./$1, что на 7 копеек ниже, чем за минуту до объявления решения. Евро снизился до 73,6075 руб. (-7,25 копейки к времени объявления решения).

Минфин РФ

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