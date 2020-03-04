У кандидата в президенты Абхазии Бжании обнаружили двустороннюю пневмонию

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Врачи в Краснодаре диагностировали у лидера абхазской оппозиции, кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании двустороннюю полисегментарную пневмонию, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Сейчас Бжания "проходит интенсивное лечение с выраженной положительной динамикой", отметили в ведомстве.

В понедельник стало известно, что Бжания почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в Сочи. Как сообщил тогда "Интерфаксу" информированный источник, его ввели в медикаментозную кому для того, чтобы его можно было доставить в клинику в Краснодаре. Во вторник источник в медицинских кругах сообщил, что Бжания вышел из комы.

Сам абхазский оппозиционер ранее заявлял, что его отравили в 2019 году, накануне предыдущих выборов президента Абхазии.

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. На высший государственный пост баллотируется три кандидата: Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба и экс-глава МВД республики Леонид Дзяпшба.

После сообщения о болезни Бжании Дзяпшба и Ардзинба объявили о приостановке предвыборной кампании.

Просьба возбудить дело

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российскому руководству доложат об обращении властей Абхазии с просьбой возбудить дело в связи с информацией о возможном отравлении Бжании.

Ранее и.о. президента Абхазии Валерий Бганба на встрече с послом РФ в республике обратил внимание на публикации в российских СМИ, в которых говорилось об отравлении Бжании. Руководство Абхазии в связи с этим попросило помочь с получением всех имеющихся фактов по этому инциденту, а также рассмотреть вопрос о возбуждении Генпрокуратурой РФ дела по факту якобы имевшего место отравления Бжании на территории РФ.

"Это обращение, безусловно, по дипломатическим каналам будет доведено до Смоленской площади, будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано", - сказал Песков журналистам.