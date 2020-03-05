Врачи назвали удовлетворительным состояние абхазского политика Бжании

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Состояние кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания характеризуется медиками как удовлетворительное, сообщает пресс-служба Минздрава республики со ссылкой на ответ министерство здравоохранения России.

По данным врачей, "показатели гемодинамики стабильны, отмечается положительная динамика. Пациенту проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия, он получает соответствующую лекарственную терапию".

2 марта стало известно, что Бжания почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в Сочи, а позже был доставлен на вертолете санавиации в Краснодарскую краевую больницу №1. 3 марта врачи диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.

В четверг в краснодарской больнице его посетил другой кандидат в президенты Адгур Ардзинба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 января заявил о сложении полномочий под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов главы республики, прошедших осенью 2019 года. Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра Валерия Бганбу.

Повторные президентские выборы в Абхазии назначены на 22 марта. На высший государственный пост баллотируются три кандидата: Бжания, вице-премьер, министр экономики Ардзинба и экс-глава МВД республики Леонид Дзяпшба. После сообщения о болезни Бжании Дзяпшба и Ардзинба заявили о приостановке предвыборной кампании.