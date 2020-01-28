Лидер абхазской оппозиции заявил об отравлении перед выборами президента в 2019 году

Бжания также сообщил о намерении участвовать в выборах президента Абхазии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Лидер абхазской оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания заявляет, что был отравлен в апреле прошлого года в преддверии выборов президента республики.

"Я был отравлен в апреле 2019 года, поэтому и оказался в больнице. Есть заключение об этом Мюнхенской лаборатории, есть также заключение Варшавской лаборатории. Через несколько дней после моей госпитализации в больницу также попали и два офицера из моей охраны с такими же симптомами, но дозировка у них была значительно меньше", - сказал Бжания в эфире абхазского государственного телевидения.

"Имело место внешнее токсическое воздействие, причем неоднократное. Тип токсического заряда - диметилртуть", - отметил он.

Отвечая на вопрос, почему московская клиника не подтвердила факт его отравления, Бжания сказал, что московская клиника занималась его лечением.

"То, что я был отравлен, это не у кого не вызывает сомнения. Но вопрос стоит в другом ключе: чем я был отравлен и было ли это сделано умышленно? На этот вопрос клиника не должна отвечать, на него должно ответить следствие. Врачи лечат, а почему это произошло, как это произошло и кто к этому причастен, это вопросы не к клинике", - сказал Бжания.

Он подтвердил, что намерен сотрудничать со следствием по этому делу. "Все что от меня зависит, чтобы правоохранительные органы докопались до истины, я конечно же сделаю", - подчеркнул он.

Факт отравления Бжания расценивает "как определенное испытание" и связывает его со своей "политической деятельностью.

"Я неоднократно подвергался давлению, организованном определенными силами, более того, такое давление оказывалось и на членов моей семьи. Я не указываю имена и фамилии людей, чьих рук это дело. Я этого не знаю и не хочу знать. Я хочу эту страницу перевернуть. Я готов, как гражданин их простить, хотя такие люди, которые готовы убить человека за деньги, они прощения не заслуживают", - сказал он.

Лидер оппозиции вновь подтвердил, что намерен участвовать в выборах президента Абхазии, которые назначены на 22 марта.

"Я планирую баллотироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 22 марта. Состояние дел требует, чтобы лучшие умы и честные, не вороватые люди объединились в команду, которую я буду возглавлять", - сказал он.

Экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 января заявил о сложении полномочий под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов главы республики. Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра Валерия Бганбу. ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта.