И.о. президента Абхазии выразил послу РФ недовольство сообщениями об отравлении Бжании

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба встретился в среду в Сухуме с послом РФ в республике Алексеем Двиняниным, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Хочу обратить ваше внимание на действия ряда средств массовой информации Российской Федерации, в том числе и государственных, которые распространили информацию об отравлении депутата парламента, кандидата в президенты Аслана Бжания со ссылкой на анонимные источники", - сказал Бганба.

"Расцениваем это как неприкрытую попытку дестабилизации общественно-политической ситуации в Абхазии, которая может привести к гражданскому противостоянию", - заявил и.о. президента.

По его словам, руководство Абхазии требует "передать следственной группе генеральной прокуратуры республики все имеющиеся факты в данных изданиях, медицинские заключения для проведения доследственной проверки".

Кроме того, и.о. президента заявил, что руководство республики требует "возбуждения уголовного дела генеральной прокуратурой РФ по факту якобы имевшего место отравления депутата парламента, кандидата в президенты, гражданина Абхазии и Российской Федерации Аслана Бжания на территории Российской Федерации".

"Невыполнение наших требований будем расценивать как недружественный акт в отношении Абхазии и оставляем за собой право на действия по защите суверенитета и граждан республики", - цитирует Бганбу пресс-служба правительства республики.

Внезапное ухудшение здоровья

Ранее сообщалось, что у кандидата в президенты Абхазии Бжании резко ухудшилось состояние здоровья и его экстренно госпитализировали в Сочи. Как сообщил тогда "Интерфаксу" информированный источник, его ввели в медикаментозную кому, чтобы транспортировать в клинику в Краснодаре.

3 марта источник в медицинских кругах сообщил, что абхазский оппозиционный лидер вышел из комы, его пульс и давление нормализовались".

Сам абхазский оппозиционер ранее заявлял о том, что был отравлен в 2019 году, накануне предыдущих выборов президента Абхазии.

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. На высший государственный пост баллотируются три кандидата: лидер Блока оппозиционных сил, депутат парламента Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба и экс-глава МВД республики Леонид Дзяпшба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 января заявил о сложении полномочий под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов главы республики, прошедших осенью 2019 года. Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра Валерия Бганбу.