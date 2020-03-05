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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Житель Красноярска отделался исправительными работами за выброшенную из окна собаку

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Мировой суд в Красноярске приговорил к исправительным работам жителя краевого центра за жестокое обращение со своей собакой, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону.

Суд назначил мужчине восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

По данным следствия, мужчина, будучи пьяным, выбросил собаку из окна пятого этажа, потому что она ему надоела. Собака упала на асфальтированный тротуар и получила серьезные увечья. По мнению ветеринаров, животное теперь останется инвалидом.

Красноярск

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