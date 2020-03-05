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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:23

ВЦИОМ узнал, сколько россиян живут в незарегистрированном браке

ВЦИОМ узнал, сколько россиян живут в незарегистрированном браке
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Каждый десятый россиянин предпочитает гражданский брак, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

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Наибольший удельный вес сограждан, предпочитающих именно такую форму семейных отношений, приходится на молодежь и респондентов в возрасте до 34 лет (по 16% соответственно).

Как показало исследование, наименее популярны незарегистрированные отношения у россиян в возрасте 60 лет и старше - 5% респондентов данной возрастной категории.

По данным ВЦИОМ, в официальном браке состоят 52% россиян, и максимальная доля респондентов приходится на сограждан в возрасте 35-44 лет (69%). Среди молодежи в возрасте до 24 лет в зарегистрированном браке живут 17% респондентов, отмечают социологи.

Согласно опросу, 35% россиян не имеют постоянных отношений, среди молодежи в возрасте до 24 лет таких 62%.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 2 марта 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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