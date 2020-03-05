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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:23

Мишустин утвердил правила ввоза лекарств, которые не зарегистрированы в РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал в четверг постановление правительства об утверждении правил ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств.

Как заявил Мишустин на заседании кабмина, нуждающиеся в подобных препаратах смогут получить их уже в апреле. Кроме того, продолжил премьер, "в случае выявления новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства".

Вместе с тем Мишустин обратил внимание на необходимость наладить выпуск таких препаратов в России. В связи с этим глава правительства поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову контролировать этот вопрос в постоянном режиме.

В середине января 2020 года президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию, попросил правительство в кратчайшие сроки отладить ввоз незарегистрированных в России жизненно важных импортных лекарств. "Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители, особенно, больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужное лекарство невозможно легально достать", - заявил Путин.

В России в 2019 году было зафиксированы случаи задержания матерей за заказ для своих тяжело больных детей за границей не зарегистрированного в России "Фризиума". Общественность и правозащитники назвали ситуацию абсурдной и бесчеловечной, обеспокоенность выразили и в Кремле.

Михаил Мишустин Денис Мантуров

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