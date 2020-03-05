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Прокуроры проверят американский сервис, собирающий данные ДНК у россиян

Прокуроры проверят американский сервис, собирающий данные ДНК у россиян
Фото: Reuters

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России поручила проверить деятельность международной онлайн-платформы MyHeritage, собирающей у россиян ДНК-анализы, сообщил "Интерфаксу" в четверг официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Генеральной прокуратурой РФ направлены соответствующие поручения в прокуратуру Москвы и запрос в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор - ИФ). Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по их результатам (результатам исполнения поручений - ИФ)", - сказал Иванов.

Он пояснил при этом, что "трансграничная передача биометрических персональных данных может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя России, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны и безопасности государства".

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность сбора данных ДНК у граждан РФ онлайн-компанией MyHeritage. Компания предлагает гражданам за определенную плату сдать анализ ДНК для того, чтобы узнать свои этнические корни. Конверт с приспособлениями для теста присылаются россиянам из США, затем они сдают свой биоматериал и отправляют его в этом же конверте. Через некоторое время приходит ответ с результатами анализа.

MyHeritage Генпрокуратура Андрей Иванов

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