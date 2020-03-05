"Аэрофлот" приостановит рейсы в Гонконг с 7 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва - Гонконг, сообщает перевозчик.

Рейсы из Москвы будут выполняться до 7 марта, из Гонконга - до 8 марта включительно.

Пассажирам с билетами, оформленными до 5 марта на рейсы SU212/213 с датами перевозки в период с 8 по 31 марта 2020 года, без дополнительной платы разрешается однократное вынужденное изменение даты вылета с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения.

Также пассажиры могут оформить вынужденный возврат билетов по месту их приобретения. "Возвраты для билетов, приобретенных на сайте, возможно произвести в любой точке собственной продажи или в контакт-центре", - отмечает компания.

В конце января в связи с эпидемией коронавируса были приостановлены чартерные рейсы из РФ в Китай. С 1 февраля было ограничено и регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" (летает в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и нескольких китайских авиакомпаний. В середине февраля "Аэрофлот" сообщил о сокращении частот на всех китайских направлениях в связи с падением продаж билетов.