Путин заявил, что обновленная Конституция должна консолидировать общество

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Обновленная Конституция России должна консолидировать российское общество и объединить людей вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и места проживания, заявил Владимир Путин.

"Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна в этом смысле, и, конечно, поправки (в Конституцию - ИФ) востребованы. Потенциал, конечно, ее позволяет нам сделать шаги по этим изменениям в связи со стремительно меняющейся ситуацией в стране", - сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Он добавил: "Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания. Конституция - это, не случайно называется, Основной закон, который должен консолидировать все общество".

Путин выразил уверенность в том, что на общероссийское голосование будет вынесен "именно такой проект поправок в Основной закон".

"Вещи, которые объединяют всех нас, даже в политическом плане, тоже могут быть найдены. Например, никогда не слышал от вас, что страна должна вернуться в 90-е годы", - сказал глава государства.

Президент заметил, что при всех позитивных моментах демократизации страны никто не хочет возвращения в годы тяжелых испытаний для граждан.

Путин сказал, что перед общей встречей "с глазу на глаз" побеседовал с каждым лидером фракций и заметил, что их предложения по внесению поправок в Конституцию учтены.

"Работая над поправками в Конституцию, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, потому что это Основной закон. Многие из вас в разное время в разных ситуациях говорили как раз о том, что этот Основной закон принимался в особых условиях и, если вы обратили внимание, в Послании я как раз тоже об этом сказал. Это справедливо, так и есть", - сказал глава государства, заметив, что сейчас ситуация в стране изменилась и поправки в Конституцию востребованы.