Коммунисты внесли в Думу законопроект о Конституционном Собрании РФ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Фракция КПРФ в пятницу внесла в Госдуму законопроект, регламентирующий порядок созыва Конституционного Собрания России (представительный орган РФ, обладающий полномочиями учредительной власти).

Согласно опубликованному в законодательной базе Госдумы проекту, Конституционное собрание должно состоять из 335 членов, из которых 225 будут избираться, 100 - назначаться президентом. Еще 10 человек - президент, председатели правительства и Госсовета, главы палат парламента, председатели Конституционного и Верховного судов РФ, Генеральный прокурор, председатель ЦИК и уполномоченный по правам человека в РФ - станут членами Конституционного Собрания по должности.

Членами Собрания по назначению должны стать юристы, представители общественных и религиозных организаций, парламентарии обеих палат.

Избрание членов Конституционного Собрания предлагается проводить по правилам федерального закона 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" - по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в члены Конституционного Собрания.

"Указание в Конституции РФ на Конституционное Собрание и необходимость определения порядка его созыва федеральным конституционным законом означает, что такой нормативный акт должен быть принят. В противном случае это означало бы необязательность исполнения предписаний Основного Закона страны, что недопустимо", - отмечается в тексте проекта.

К ведению Конституционного собрания относятся: подтверждение неизменности Конституции РФ; разработка проекта новой Конституции; принятие проекта новой Конституции России 2/3 голосов от общего числа членов Конституционного собрания; вынесение проекта новой Конституции на всенародное голосование; установление порядка вступления в силу новой Конституции.

Согласно 135-ой статье действующей Конституции РФ, Конституционное Собрание должно созываться для пересмотра 1, 2 и 9 глав Конституции (об основах конституционного строя, правах и свободах человека и гражданина, правилах пересмотра положений Конституции) при поддержке подобных предложений тремя пятыми голосов членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.

"С момента принятия Конституции РФ (в 1993 году - ИФ) в Государственную Думу было внесено шесть законопроектов о Конституционном Собрании, однако ни один из них принят не был", - отмечается в законопроекте.