Россия возобновила импорт ржи после трехлетнего перерыва

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Россия в последние два года резко сократила урожаи ржи. В текущем сельхозгоду, который начался в июле 2019 года, страна не экспортировала рожь, но впервые за последние три года начала ее импортировать, говорится в прогнозе Российского зернового союза.

К 1 июля 2020 года ввоз ржи может превысить 50 000 тонн, прогнозирует организация. Экспорта не было из-за ограниченного предложения на внутреннем рынке, сообщила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

В прошлом сельхозгоду экспорт составил всего 192 500 тонн. "Основными покупателями были страны ЕС. Поставки туда шли через Латвию, на долю которой приходилось 52% всего объема экспортных продаж", - уточнила Тюрина.

По ее словам, прямой экспорт шел в Германию (18% от общих поставок), Белоруссию (9%) и Киргизию (6%).

В текущем году Россия для обеспечения потребностей мукомолов импортировала уже 32 000 тонн ржи, сказала Тюрина. Основными поставщиками ржи стали Латвия, (46% от общего объема импорта), Эстония (35%) и Польша (17,6%).

"Исходя из темпов роста импорта и потребностей перерабатывающих предприятий, в оставшемся периоде текущего сельхозгода, то есть до 1 июля 2020 года, в Россию может быть ввезено еще порядка 20 000 - 25 000 тонн ржи", - прогнозирует она.

Причиной стало то, что в 2019 году урожай ржи в стране стал минимальным со времени распада СССР (с 1991 года) и составил 1,43 млн тонн из-за уменьшения посевных площадей до рекордно низкого уровня в 850 000 га. "На этом фоне производство ржаной муки выросло на 3,4% и составило 653,2 тыс. тонн. Рост спроса на рожь со стороны производителей муки при сокращении рыночных ресурсов стал фактором возникновения дефицита ржи на внутреннем рынке, - сказала Тюрина. - Превышение спроса над предложением ржи на внутреннем рынке привело к росту цен и отказу от экспорта".

С июля 2019 года рожь у производителей подорожала в среднем на 52% (более чем на 5 000 рублей за тонну) - с 9800 рублей до 15 000 рублей. Рост цен на рожь привел к подорожанию ржаной муки на 30% - с 15 000 рублей в июле 2019 года до 19 500 рублей за тонну в конце февраля 2020 года.

В 2018 году сбор ржи в стране сократился до 1,9 млн тонн с 2,5 млн тонн в 2017 году.

В то же время повышение цен привело к росту рентабельности выращивания ржи. Это стало фактором увеличения посевных площадей под будущий урожай, отметила Тюрина. "В 2019 году посевы озимой ржи под урожай 2020 года выросли на 200 тыс. га и составили 1 067 000 га. "Увеличение посевных площадей при условии получения средней урожайности приведет к росту валового сбора ржи и улучшит обеспечение внутреннего рынка, - заявила эксперт. - Это, в свою очередь, приведет к снижению внутренних цен и возобновлению экспорта российской ржи".