Кудрин возглавил попечительский совет Российской экономической школы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин избран председателем Совета директоров (попечительского совета) Российской экономической школы (РЭШ).

Об этом сам Кудрин написал в своем твиттере. Также информация о составе Совета директоров обновилась на сайте РЭШ.

Избран председателем Совета директоров лучшей экономической школы в стране - РЭШ. Благодарен Совету директоров за доверие. Будем развивать школу, потенциал у нее огромный https://t.co/Tbp3gLmfbN @NES_Moscow — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) March 6, 2020

В Совет директоров РЭШ также входят, в частности, председатель Совета директоров "Альфа-Банка" Петр Авен, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, старший вице-президент ПАО "Сбербанк" Джангир Джангиров, директор Institute of Global Affairs Эрик Берглоф и др.

РЭШ - негосударственный вуз, специализируется на программах высшего образования по экономике и финансам. Создан в 1992 году, учредителями выступают Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ) и МГУ им. М.В.Ломоносова.