В России четыре частных вуза создали Новую лигу университетов

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Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В России четыре негосударственных вуза создали Новую лигу университетов для отработки новых форм обучения, внедрения образовательных инноваций и проведения междисциплинарных исследований на стыке технических и социальных наук. Об этом сообщили в правлении нового объединения.

Это Европейский университет в Санкт-Петербурге, Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка"), Российская экономическая школа и Сколковский институт науки и технологий.

В ближайшее время они планируют разработать формат одногодичной профессиональной магистратуры и принять участие во всероссийском эксперименте по внедрению международного стандарта PhD (самостоятельные научные исследования для получения научной степени). Кроме того, эти вузы собираются проводить совместные междисциплинарные исследования на стыке технических и социальных наук, наук о природе и информационных технологий

По словам представителя правления Новой лиги университетов, объединение рассчитывает на долгосрочное партнерство с инновационными компаниями, государственными и негосударственными организациями. Ассоциация намерена создать устойчивую платформу для образовательных инноваций, отработки новых экспериментальных форм обучения, соответствующих современным глобальным вызовам, и это будет относиться как к получению высшего, так и дополнительного образования.