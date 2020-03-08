Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 18:58

Восьмое марта в Москве стало самым теплым в истории метеонаблюдений

Значения температурных рекордов в столице обновляются второй день подряд

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 06:00 воскресенья достигла 8,5 градусов, что стало рекордным значением за всю 140-летнию историю метеонаблюдений в городе, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Прежний исторический максимум в Международный женский день, 8 марта, был установлен в 2014 году, когда воздух прогрелся до 8,3 градуса тепла", - уточнил собеседник агентства, отметив, что окончательное значение нового рекорда станет известно к концу дня.

Таким образом, абсолютные температурные максимумы обновляются в Москве вторые сутки подряд. В минувшую субботу воздух прогрелся до плюс 12 градусов, что сразу на три градуса больше прежнего рекорда, зафиксированного в 2002 году - плюс девять градусов.

Кроме того, в прошедшую пятницу повторился температурный рекорд 1995 года - плюс 6,5 градусов.

По прогнозам синоптиков, в Москве в понедельник, 9 марта, в дневные часы температура воздуха будет держатся в районе 6-8 градусов тепла, а в течение короткой рабочей недели - в районе 6-12 градусов тепла. Как минимум до следующих выходных в ночные часы морозов не ожидается, местами пройдут небольшие дожди.

По данным синоптиков, в первую неделю марта средняя температура опережала климатическую норму более чем на восемь градусов.

Москва

Новости
Эпидемия коронавируса

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Первый заразившийся коронавирусом москвич выписан из больницы

В Москве излечился один из заразившихся коронавирусом

Туристы не смогут отказаться без штрафов от туров в страны из указа Собянина

Выезжавшим в определенные страны московским ученикам запретили посещать школы

Эпидемия коронавируса

На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США

На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США

Известный шахматист и его подруга погибли в Москве от веселящего газа

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти опровергли планы по строительству платных дорог в новой Москве

"Ведомости" узнали о планах ГК "Регион" построить дублирующее МКАД полукольцо

"Ведомости" узнали о планах ГК "Регион" построить дублирующее МКАД полукольцо
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');