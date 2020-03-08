Восьмое марта в Москве стало самым теплым в истории метеонаблюдений

Значения температурных рекордов в столице обновляются второй день подряд

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 06:00 воскресенья достигла 8,5 градусов, что стало рекордным значением за всю 140-летнию историю метеонаблюдений в городе, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Прежний исторический максимум в Международный женский день, 8 марта, был установлен в 2014 году, когда воздух прогрелся до 8,3 градуса тепла", - уточнил собеседник агентства, отметив, что окончательное значение нового рекорда станет известно к концу дня.

Таким образом, абсолютные температурные максимумы обновляются в Москве вторые сутки подряд. В минувшую субботу воздух прогрелся до плюс 12 градусов, что сразу на три градуса больше прежнего рекорда, зафиксированного в 2002 году - плюс девять градусов.

Кроме того, в прошедшую пятницу повторился температурный рекорд 1995 года - плюс 6,5 градусов.

По прогнозам синоптиков, в Москве в понедельник, 9 марта, в дневные часы температура воздуха будет держатся в районе 6-8 градусов тепла, а в течение короткой рабочей недели - в районе 6-12 градусов тепла. Как минимум до следующих выходных в ночные часы морозов не ожидается, местами пройдут небольшие дожди.

По данным синоптиков, в первую неделю марта средняя температура опережала климатическую норму более чем на восемь градусов.