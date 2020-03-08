Что произошло за день: воскресенье, 8 марта

Подробности дела об убийстве подростка в Петербурге и новые заболевшие COVID-19 в России

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число заболевших коронавирусом в России выросло до 17. Зарегистрировано три новых случая заболевания: по одному человеку в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Все граждане посещали Италию в последние две недели. Между тем в Казани выписали троих поправившихся россиян, подхвативших COVID-19 на Diamond Princess.

- В Москве нарушителям самоизоляции по COVID-19 пригрозили тюремным сроком. Власти столицы напомнили, что уголовный кодекс предусматривает, в том числе, 5 лет заключения, если нарушение режима привело по неосторожности к смерти другого человека. Кроме того, в мэрии уточнили, по приезде из каких стран нужна самоизоляция: это Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания. Геннадий Онищенко сказал, что такой подход столичных властей к изоляции очень либеральный.

- Подозреваемый в убийстве школьник отправлен под домашний арест в Петербурге. Подросток, который ранее признался, что застрелил своего друга из ружья по неосторожности, пробудет под домашним арестом до 7 мая. Юноша пытался скрыться сразу после трагедии, но его нашли уже в воскресенье в Пушкине.

- Владимир Путин выступил за сохранение ограниченного числа сроков для президента. Он заявил, что для России важна сменяемость власти, а парламентская республика для страны "абсолютно неприемлема".

- В Киргизии избили женщин на марше по случаю 8 марта, а потом их же и задержали. В центре Бишкека агрессивные мужчины с кулаками напали на вышедших на акцию женщин. Затем в местной милиции заявили, что митинг был несанкционированный и что сотрудники задержали также и нападавших.