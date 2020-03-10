Умер президент химфака МГУ Валерий Лунин

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Умер бывший декан химфака МГУ, президент факультета, академик РАН Валерий Лунин. Об этом сообщила пресс-служба химфака. Ему было 80 лет. Он умер 9 марта.

Валерий Лунин родился 31 января 1940 года Он поступил на химфак в 1957 году, остался там работать и сделал карьеру от инженера до декана.

Он руководил факультетом с 1992 по 2018 годы, затем перешел на пост президента факультета. В 1991 году Лунин стал членом-корреспондентом Российской академии наук, а в 2000 году - академиком.

Пресс-служба факультета напоминает, что он был всемирно признанным специалистом в области гетерогенного катализа, химии поверхности и основателем школ, которые прошли сотни учеников и последователей. Кафедру физхимии он возглавлял до последних дней. Также ему в заслугу поставлено сохранение системы олимпиад по химии и разработка стандартов химического образования.