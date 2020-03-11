Циклон оставил без света около 2 тыс. жителей Сахалина

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Штормовой ветер и снег стали причиной энергоаварии, оставившей без электричества около 2 тыс. человек на Сахалине, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (ветер 25-30 м/с, снег) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО АО "РАО ЭС Востока" - ПАО "Сахалинэнерго"), - говорится в сообщении.

Без электроснабжения остаются бытовые потребители в шести населенных пунктах (около 2 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 3,3 МВт.

На Сахалине сейчас минус 1 градус.

К аварийно-восстановительным работам привлечено пять бригад в составе девяти человек на четырех единицах спецтехники.

Как сообщалось, циклон принес сильные осадки при ветре в большинство районов Сахалинской области.