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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

В Крыму трех мужчин увезли в ФСБ после обысков в их домах

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов после обысков в Бахчисарае в среду утром увезли в Симферополь в региональное управление ФСБ трех мужчин, в домах еще двух крымчан обыски продолжаются, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эдем Семедляев.

"Их подозревают в участии "Хизб ут-Тахрир" (запрещенная в РФ организация - ИФ)", - сказал адвокат. По данным Семедляева, обыски проходят у ветеранов национального движения крымских татар и молодых активистов "Крымской солидарности". Это неформальное объединение юристов и общественников появилось в 2016 году как реакция на аресты крымских татар на полуострове по делам террористической направленности, которые обвиняемые считают политически мотивированными.

Как заявил адвокат, трех человек после обысков отвезли в крымское управление ФСБ России. "Интерфакс" не располагает официальным комментарием регионального управления российской спецслужбы по данному поводу.

Об обысках в домах предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир" ранее в среду рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник. Адвокат Николай Полозов писал в фейсбуке, что обыски проходят минимум по шести адресам в Бахчисарае.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России.

Эдем Семедляев Крым Симферополь ФСБ Хизб ут-Тахрир

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