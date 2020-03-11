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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

В домах предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму начались обыски

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят в среду следственные действия в домах у нескольких жителей Крыма, которые, предположительно, являются сторонниками террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Адвокат Николай Полозов написал в фейсбуке, что обыски проходят минимум по шести адресам в крымском Бахчисарае.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

По данным другого источника агентства, обыски проводятся по семи адресам. "По трем адресам обыски закончены, трех человек увезли в Симферополь, в крымское управление ФСБ", - сказал собеседник "Интерфакса".

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России.

Хизб ут-Тахрир Крым Бахчисарай Николай Полозов

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