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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Охраннику в Бурятии пришлось отстреливаться от пьяной компании, пытавшейся отобрать автомат

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Бурятии выясняет обстоятельства нападения четырех жителей города Закаменск на двух сотрудников вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

По предварительным данным, в ночь на 11 марта сотрудники охраны в кафе задерживали 30-летнего нарушителя общественного порядка, но ему на выручку пришли трое нетрезвых приятелей.

"Вместе они напали и повалили одного сотрудника на землю, пытались завладеть его автоматом и угрожали расправой. Полицейскому вскоре удалось подняться на ноги. В связи с агрессивным поведением мужчин он принял решение применить табельное оружие и произвел предупредительный выстрел из пистолета в воздух, который не подействовал на пьяную компанию", - говорится в пресс-релизе.

Тогда сотрудник выстрелил по ногам двух нападавших, раненых отвезли в медучреждение, где им оказывается необходимая помощь.

По данному факту СКР проводит доследственную проверку, в том числе правомерность применения огнестрельного оружия.

Бурятия СКР

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