Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

"В воинской части в подмосковных Луховицах взорвался неустановленный предмет. Пострадали три контрактника и срочник", - сказал собеседник агентства.

Все пострадавшие по наряду скорой отправлены в местную районную больницу.

"Интерфакс" не располагает информацией по этому поводу из официальных источников.