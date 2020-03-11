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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

В России отозвали 5,7 тыс. автомобилей Skoda Superb II

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в РФ 5742 автомобиля Skoda Superb II, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2013-2015 годы, с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Вследствие недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности", - пояснило ведомство причину отзыва машин.

Уполномоченные представители ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для ремонтат. Владельцы также могут самостоятельно определить, подпадает ли их машина под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На машинах обновят программное обеспечение блока управления бортовой сети.

Россия Volkswagen

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