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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Насильник и убийца из Калужской области осужден на 20 лет строгого режима

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Суд в Калужской области приговорил к 20 годам колонии строгого режима 41-летнего местного жителя сразу по шести статьям Уголовного кодекса РФ, сообщает прокуратура региона.

Подсудимый осужден за кражу из храма (статья 158), незаконное проникновение в жилище (статья 139), похищение человека (статья 126), убийство с особой жестокостью (статья 105), изнасилование (статья 131) и насильственные действия сексуального характера (статья 132) УК РФ.

По версии следствия, 13 октября 2018 года осужденный узнал, что его бывшая сожительница живет с другим мужчиной в селе Ульяново Калужской области. В состоянии наркотического опьянения он прибыл к их дому, избил соперника арматурой и, угрожая ей женщине, посадил обоих в машину и вывез на пруд в Козельский район.

Там в лесу преступник сексуально надругался над бывшей сожительницей на глазах у ее нового возлюбленного. Потом обвиняемый вновь избил мужчину, связал его руки за спиной и толкнул в воду. Тот утонул. А его убийца потом еще два месяца удерживал женщину, возил с собой по разным населенным пунктам и периодически насиловал.

Лишь 7 декабря 2018 года тело 33-летнего погибшего было обнаружено в пруду. Спустя два дня насильник и его жертва были обнаружены в Рязанской области и доставлены в Козельск, похищенная женщина освобождена.

Уже в ходе следствия всплыли данные о совершенной этим же мужчиной краже в одном из храмов Козельского района.

Калужская область

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