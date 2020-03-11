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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Минобороны из-за коронавируса отменило московскую конференцию по безопасности

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Проведение Московской конференции по международной безопасности перенесено на следующий год из-за распространения коронавируса, заявили журналистам в Минобороны РФ.

"В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год", - заявили в министерстве.

Там сообщили, что на мероприятие планировалось прибытие делегаций из 115 стран.

Минобороны РФ Москва

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