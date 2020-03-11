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"Аэрофлот" до конца апреля закроет часть рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 13 марта до конца апреля приостановит рейсы в некоторые города Италии, Испании, Франции и Германии, сообщила авиакомпания.

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Полеты в Италию продолжатся только по одному направлению - в Рим (приостанавливаются рейсы в Милан, Венецию, Болонью, Верону и Неаполь), в Испанию - только в Мадрид и Барселону (приостанавливаются рейсы в Малагу, Валенсию, Аликанте, Пальма-де-Майорку и Тенерифе). Маршрутная карта "Аэрофлота" во Францию будет ограничена полетами в Париж (отменяются рейсы в Марсель, Ниццу и Лион), в Германию - в Берлин, Франкфурт и Мюнхен (отменяются рейсы в Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер, Дрезден и Штутгарт).

Кроме того, с 13 марта по 30 апреля будут временно приостановлены полеты дочерней авиакомпании "Россия", выполняемые под коммерческим управлением "Аэрофлота" (под кодом SU) в/из Москвы и Петербурга в Ниццу, только из Петербурга - в Дюссельдорф и Гамбург.

Пассажирам с билетами на отмененные рейсы с датами вылета в период с 13 марта по 30 апреля 2020 года включительно без штрафных санкций разрешается: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за билет; однократное изменение вылета на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года включительно с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания. Также возможно изменение маршрута на любые рейсы "Аэрофлота" с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года без взимания штрафа за переоформление, но с соблюдением правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов).

"Аэрофлот" напоминает о предоставлении возможности без штрафов изменить маршрут и даты путешествия пассажирам с билетами на рейсы в/из городов Китая, Южной Кореи, Ирана, Израиля, Италии, Германии, Франции, Испании", - отмечается в сообщении.

Аэрофлот Италия Испания Франция Германия

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