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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:57

Семья из пяти человек погибла при пожаре в жилом доме в Иркутской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел ночью в четверг в жилом доме в селе Казачинское Иркутской области, погибли пять человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Погибла семья. По предварительной информации, взрослые 1993 и 1995 годов рождения, дети 2013, 2016 и 2017 годов рождения. Семья благополучная, на учете в органах опеки не состояла", - сказали в пресс-службе.

Пожар в жилом доме на улице Советской в селе Казачинское Казачинско-Ленского района произошел в 00:45 местного времени (19:45 мск). На момент прибытия первых пожарных дом был полностью охвачен огнем.

К тушению привлекались 23 человека и восемь единиц техники. На месте работает следственно-оперативная группа, будет назначен ряд экспертиз. Причина пожара устанавливается.

Иркутская область

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