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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Экс-глава "Банка Москвы" Бородин заочно осужден на 14 лет

Экс-глава "Банка Москвы" Бородин заочно осужден на 14 лет
бывший президент и совладелец АКБ "Банк Москвы" Андрей Бородин
Фото: Евгений Стецко/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы заочно признал бывшего главу "Банка Москвы" Андрея Бородина и еще четырех руководителей этого кредитного учреждения виновными в растрате более 14 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Экс-президент ОАО "Банк Москвы" Бородин получил 14 лет колонии со штрафом в 2,5 млн рублей, первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин - 12 лет колонии со штрафом в 2 млн рублей, вице-президент Алексей Сытников - 7 лет со штрафом в 800 тыс. рублей. Их бывшие подчиненные Дмитрий Строганов и Борис Шемякин осуждены на 6 лет со штрафом в 500 тысяч рублей для каждого.

Пресс-секретарь суда отметила, что ранее все подсудимые скрылись от следствия и были объявлены в розыск.

Как установлено следствием и судом, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 годы похитили более 14,5 млрд рублей у "Банка Москвы". Они выдавали заведомо невозвратные кредиты и проводили убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, не осуществлявшие финансово-хозяйственной деятельности.

Банк Москвы Андрей Бородин

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