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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:22

Поругавшийся с соседкой омич разместил объявления об оказании интимных услуг от ее имени

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении 37-летнего жителя Омска, который не поделил землю с соседкой и отомстил, разместив от ее имени объявление об оказании интимных услуг. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

39-летняя омичка пожаловалась в полицию, что такие объявления появились на сайтах знакомств и в соцсетях, и ее начали беспокоить звонки от потенциальных клиентов. Она отметила, что явных недоброжелателей у нее нет, как и открытых конфликтов.

Оперативники выяснили, что к распространению объявлений от ее имени причастен ее сосед по земельному участку. У них ранее возник спор о межевании участков, и он решил соседке отомстить.

Ему грозит штраф до 1 млн рублей или в размере годового дохода, либо до 240 часов обязательных работ, отметили в полиции.

Омск МВД

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