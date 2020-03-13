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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Мишустин назначил председателя Фонда обязательного медицинского страхования

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Чернякову председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Другим распоряжением Мишустин, освободив от должности председателя Фонда Наталью Стадченко, назначил ее заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства.

Ранее Елена Чернякова работала в Минфине - она возглавляла департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса.

Елена Чернякова ФОМС Михаил Мишустин

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