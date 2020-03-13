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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

РФ не стала ограничивать авиасообщение с Великобританией

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на авиасообщение со странами Европы, которые Россия вводит с 16 марта, не касаются Великобритании, разъяснили в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса COVID-19 в РФ.

Вечером в пятницу стало известно, что по решению оперативного штаба Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Сохранятся только регулярные рейсы между Москвой (аэропорт "Шереметьево", терминал F) и столицами стран ЕС туда и обратно, а также с Женевой и Осло.

Исключение делается еще и для чартерных рейсов, но с условием, что из России в ЕС на них будут лететь иностранцы, а из ЕС в Россию - граждане России.

РФ Великобритания

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