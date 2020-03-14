Самолет Лос-Анджелес – Токио запрашивал посадку на Камчатке

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Самолет, выполняющий рейс Лос-Анджелес - Токио, в субботу запрашивал экстренную посадку в камчатском аэропорту Елизово, однако затем экипаж принял решение посадку не совершать, сообщила "Интерфаксу" директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Юлия Отраднова.

"Сегодня самолет, выполняющий рейс Лос-Анджелес - Токио, по техническим причинам запросил экстренную посадку. Но затем решение по посадке экипаж не принял", - сказала Отраднова.

Она не уточнила причину, по которой самолет запросил экстренную посадку.